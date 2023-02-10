Federico Paradela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Paradela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Paradela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Paradela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Paradela 3 Temmuz 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Paradela Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Celoria yapmaktadır. Federico Paradela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Federico Paradela'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Paradela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Paradela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Paradela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Paradela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Sarmiento II

1 Temmuz 2021 yılında Sarmiento Junin

Federico Paradela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Paradela şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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