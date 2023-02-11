Federico Rasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Rasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Rasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Rasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Rasic 24 Mart 1992 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Iván Rašić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Rasic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Rasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına - tarihinde katılmıştır. Federico Rasic'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Rasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Rasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Federico Rasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Rasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gimnasia

16 Şubat 2014 yılında Amkar Perm

30 Haziran 2014 yılında Gimnasia

8 Ağu 2014 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2015 yılında Gimnasia

19 Ocak 2017 yılında Arsenal Tula

22 Ağu 2018 yılında Pafos FC

27 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2021 yılında Sona

20 Temmuz 2021 yılında Karmiotissa

1 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

Federico Rasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Rasic şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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