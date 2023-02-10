Federico Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Rasmussen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Rasmussen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Rasmussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Rasmussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Rasmussen 4 Mart 1992 tarihinde Coronel Dorrego şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Rasmussen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Rasmussen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Rasmussen'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Rasmussenboyu ve yaşı kaç

Federico Rasmussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Rasmussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Rasmussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Rasmussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Lanús II

1 Temmuz 2013 yılında Club Flandria

30 Haziran 2014 yılında Lanús II

1 Şubat 2015 yılında Tiro Federal (Bahia Blanca)

1 Ocak 2016 yılında CA Mitre

7 Temmuz 2016 yılında Villa Mitre

4 Ağu 2017 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2019 yılında Atlante

30 Haziran 2020 yılında Guillermo Brown

1 Ocak 2021 yılında Sansinena

30 Haziran 2021 yılında Guillermo Brown

29 Temmuz 2021 yılında Sarmiento Junin

3 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

Federico Rasmussen kimdir

Federico Rasmussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Rasmussen şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Federico Rasmussen nereli

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