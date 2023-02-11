Federico Recalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Recalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Recalde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Recalde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Recalde 11 Ağu 1996 tarihinde Campana şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Nicolás Recalde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Recalde Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Recalde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Recalde'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Recalde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Recalde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Recalde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Recalde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında V.Dálmine II

1 Temmuz 2016 yılında Villa Dálmine

8 Mart 2021 yılında Rafaela

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Madry

Federico Recalde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Recalde şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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