Federico Redondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Redondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Redondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Redondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Redondo 18 Ocak 2003 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Redondo Solari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Redondo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Federico Redondo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Redondo'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Redondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Redondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Redondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Redondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2022 yılında Argentinos Jrs.

Federico Redondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Redondo şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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