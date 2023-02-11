Federico Rosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Rosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Rosso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Rosso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Rosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Rosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Rosso

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Rosso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Rosso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Rosso 1 Temmuz 1987 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Guillermo Rosso şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Rosso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Rosso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Rosso'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Rossoboyu ve yaşı kaç

Federico Rosso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Rosso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Rosso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Rosso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Chacarita II

1 Temmuz 2008 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2009 yılında Chacarita II

1 Temmuz 2010 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2011 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2011 yılında Desamparados

19 Temmuz 2012 yılında Brescia

1 Temmuz 2013 yılında Crucero

1 Ocak 2016 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2018 yılında Agropecuario

1 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

Federico Rosso kimdir

Federico Rosso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Rosso şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Atlético Chacarita

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Federico Rosso nereli

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