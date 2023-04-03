Federico Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Federico Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Federico Sosa 27 Temmuz 2004 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Federico Alejandro Sosa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Federico Sosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Sosa, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Newell's Old Boys Jugend futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Newell's Old Boys Jugend takımına - tarihinde katılmıştır. Federico Sosa'nin Club Atlético Newell's Old Boys Jugend ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Federico Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Federico Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Newell's II
Federico Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Federico Sosa şuan Club Atlético Newell's Old Boys Jugend takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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