Federico Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Torres 16 Nisan 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Ezequiel Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Torres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Torres'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2021 yılında CA Talleres

10 Haziran 2022 yılında Rafaela

10 Haziran 2022 yılında Rafaela

30 Haziran 2023 yılında CA Talleres

30 Haziran 2023 yılında CA Talleres

Federico Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Torres şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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