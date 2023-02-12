Federico Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Valverde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Valverde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Valverde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Valverde

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Valverde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Valverde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Valverde 22 Temmuz 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Santiago Valverde Dipetta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Valverde Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Federico Valverde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Federico Valverde'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Federico Valverde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/fedeevalverde

http://instagram.com/fedeevalverde/

http://www.facebook.com/FedeValverdeOficial

Federico Valverdeboyu ve yaşı kaç

Federico Valverde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Valverde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Valverde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Valverde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mayıs 2015 yılında Peñarol

22 Temmuz 2016 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2017 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2018 yılında Real

Federico Valverde kimdir

Federico Valverde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Valverde şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Estudiantes (La Unión), Exploradores (Artigas), Siete Estrellas (2008-2010), Carabelas (2011)

Federico Valverde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 15 numaralı formasıyla 6 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 4 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 11 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Valverde nereli

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