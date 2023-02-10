Federico Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Vera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Vera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Vera

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Vera 24 Mart 1998 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Gabriel Vera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Vera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Federico Vera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Federico Vera'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Veraboyu ve yaşı kaç

Federico Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Unión

20 Temmuz 2019 yılında Sportivo Las Parejas

30 Haziran 2020 yılında CA Unión

Federico Vera kimdir

Federico Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Vera şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Federico Vera nereli

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