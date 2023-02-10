Federico Versaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Versaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Versaci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Versaci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Versaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Versaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Versaci

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Versaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Versaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Versaci 16 Şubat 2002 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Versaci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Federico Versaci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Versaci'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Versaciboyu ve yaşı kaç

Federico Versaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Versaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Versaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Versaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vélez II

8 Temmuz 2022 yılında Defensa

Federico Versaci kimdir

Federico Versaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Versaci şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Versaci nereli

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