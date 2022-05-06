FED'in faiz artımını ONS altını harekete geçirdi! Gram ve çeyrek altın yeniden yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları
FED'in faiz artımını ONS altını harekete geçirdi! Gram ve çeyrek altın yeniden yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz artımı sonrası ONS altının yüklenmesiyle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları yeniden yükselişti. Bunun üzerine altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 6 Mayıs 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...