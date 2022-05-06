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  3. FED'in faiz artımını ONS altını harekete geçirdi! Gram ve çeyrek altın yeniden yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları

FED'in faiz artımını ONS altını harekete geçirdi! Gram ve çeyrek altın yeniden yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz artımı sonrası ONS altının yüklenmesiyle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları yeniden yükselişti. Bunun üzerine altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 6 Mayıs 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

FED'in faiz artımını ONS altını harekete geçirdi! Gram ve çeyrek altın yeniden yükselişe geçti! İşte güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 6 Mayıs 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...