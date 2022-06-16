FED'in faiz kararı doları nasıl etkiledi? Döviz yatırımcıları umduğunu bulamadı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
FED'in faiz kararı doları nasıl etkiledi? Döviz yatırımcıları umduğunu bulamadı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
FED'in faiz kararının açıklamasından sonra, döviz kurlarındaki değişiklik vatandaş tarafından merak konusu oldu. Dolar ve Euro güne düşüşle başladı. Doların alış fiyatı 17,2640 TL, satış fiyatı ise 17,2870 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 16 Haziran 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...