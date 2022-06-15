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FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüyor! Karar sonrasında altın fiyatları yükselecek mi?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artışına gideceği beklentisi ons altına düşüş olarak etkiledi. Ons altın gün içinde son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüyor! Karar sonrasında altın fiyatları yükselecek mi?

Tüm dünyanın sabırsızlıkla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı bu akşam Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak. Faiz karar öncesinde altının ons fiyatı son bir ayın en düşük seviyesi 1807 dolar seviyelerine kadar geriledi. Öğle saatlerinden sonra 1830 dolar çıktı. İç piyasada ise dolar kurundaki artış sebebiyle gram altın 1015 lira, çeyrek altın 1655 lira, tam altın ise 6620 liradan işlem görüyor.

FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüyor! Karar sonrasında altın fiyatları yükselecek mi?

"ONS ALTINDA DEĞİŞİKLİK YAŞANMAYA BAŞLADI"

Altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Kapalıçarşı esnafı Andre Mikov, ‘’Ons fiyatı faiz kararı öncesi baskılanıyor. Ons altın akşam açıklanacak FED kararı öncesi şimdiden fiyatlandı, büyük bir değişim beklenmiyor. Ons altın şuan düşük seviyelerde. Altın zaten uzun dönem için tavsiye edilen bir yatırım aracı” ifadelerini kullandı.

FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüyor! Karar sonrasında altın fiyatları yükselecek mi?

Altına talep her zaman olduğunu vurgulayan Mikov “Altın güvenli liman olarak görülüyor. Yatırım için gram altına talep gösteriliyor. Düğün sezonunda ise bilezik veya işlemeli altınlar da talep görüyor’’ dedi.

FED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüyor! Karar sonrasında altın fiyatları yükselecek mi?

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