FED'in faiz kararı sonrası altın yatırımcılarına İslam Memiş'ten "altın" değerinde tavsiye geldi! Deneyen zengin olacak, denemeyen bin pişman! FED'in faiz kararı sonrası altın yatırımcılarına yepyeni bir yatırım tavsiyesi geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bunu yapan çok kazanacak" diyerek, altın yatırımcılarına "altın" değerinde bilgiler sundu.

1 13 Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED'in faiz kararı sonrası yükselişe geçen altın için yatırımcıları zengin edecek yeni bilgilere yer verdi.