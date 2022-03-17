FED'in faiz kararı sonrası altın yatırımcılarına İslam Memiş'ten "altın" değerinde tavsiye geldi! Deneyen zengin olacak, denemeyen bin pişman!
FED'in faiz kararı sonrası altın yatırımcılarına İslam Memiş'ten "altın" değerinde tavsiye geldi! Deneyen zengin olacak, denemeyen bin pişman!
FED'in faiz kararı sonrası altın yatırımcılarına yepyeni bir yatırım tavsiyesi geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bunu yapan çok kazanacak" diyerek, altın yatırımcılarına "altın" değerinde bilgiler sundu.