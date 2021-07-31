Fedon çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti: "Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı"

Bodrum sahillerinin olmazsa olmaz ismi, taverna müziğinin duayen ismi Fedon Posta gazetesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde geçinemedikleri için intihar eden müzisyenler hakkında konuşan Fedon dikkatleri üzerine çekti.

"AĞLAMANIN ANLAMI YOK!"

Pandemi sürecinde herkesin çok söylendiğini dile getiren Fedon, "Ağlamanın anlamı yok! Ben 40 yıllık müzisyenim. 16 ay sahneye çıkmadım diye yıkılacaksam yazıklar olsun bana! Normal bir yaşantıda, normal bir ekonomik durumda ve aile ortamında olan bir insan 16 ay çalışmadığı zaman, “Yandım anam!” diye ağlarsa ben o adamı kınarım." dedi.

"KUMAR OYNARSAN TABİ Kİ AĞLARSIN"

Geçinemedikleri için canlarına kıyan müzisyenler hakkında konuşan Fedon İntihar olaylarına karşı olduğunu belirterek, "Kardeşim sen 16 ay çalışmadığın için mi canına kıyıyorsun? Benim yanımda üç-dört sene çalışmış, evini arabasını almış müzisyenler var ama sen kazandığınla kumar oynarsan, işten sonra içkiye dalarsan ve günlük yaşarsan tabii ki ağlayacaksın. Bazı müzisyenler kumar oynayacağına para biriktirseydi" diyerek dikkat çekti.

"İNTİHAR KORKAKLARIN İŞİDİR"

Bakkalcıların neden intihar etmediğini sorgulayan Fedon, şu şekilde konuştu:

"İntihar korkakların işidir. Tostçu, büfeci, bakkal niye intihar etmedi? “İyi oldu” demeyeceğim, çok ayıp olur ama biz; şeker ve benzin kuyrukları, savaşlar, darbeler, terör olayları, ihtilaller gördük. Eee yeni nesil de biraz kendine gelsin yani…"

"ÇOK MAKUL VE İYİ BİR KARAR"

Gece 24.00’ten sonra gelen müzik kısıtlaması hakkında, "Egoistçe konuşursam doğru değil ama doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar." diyen Fedon, "Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00’ten sonra yaşam tarzı kötüye gider." şeklinde konuşarak tehlikelerin katlanacağını belirtti. Fedon 24.00’ten sonraki hayatın çok makul olmadığını ve o saatten sonra alkol, kazalar, kavgaların arttığından bahsetti.

"KULAKLIĞINI TAK, DİNLE MÜZİĞİ"

Eski kafalı ya da yobaz bir adam olmadığını söyleyen Fedon, "Şimdilik durun. Otur kardeşim, kulaklığını tak, dinle müziğini. İlle eller havaya yapıp da alkolün getirdiği bazı rahatlıklara ne gerek var?" şeklinde konuştu.