Fedon, slip mayosuyla sezonu açtı!

Şarkıcı Fedon, yaz sezonunu slip mayosuyla verdiği pozla açtı. Yıllardır tarzından ödün vermeyen usta sanatçı fotoğrafın altına “Gerçek mayonun son temsilcisi” notunu düştü. Fedon’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda slip mayosuyla Bodrum'da sezonu açan Fedon bronzluğuyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

FEDON KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Fedon Kalyoncu, 19 Ağustos 1946’da dünyaya gelmiştir. İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Fedon’un annesi Ermeni asıllı, babası ise Rum asıllıdır. 1962 yılına kadar eğitim hayatına devam eden Fedon, 1962 yılına gelindiğinde o dönem eğitim gördüğü Zoğrafyon Rum Lisesi’ndeki eğitimini yarıda bırakmayı tercih etmiş ve öğrenimine o yıl son vermiştir.

Daha sonrasında tiyatro ve sinema camiasına katılmış, 1972 senesine kadar bir çok filmde oyunculuk deneyiminde bulunmuştur. Oyunculuk sektöründe kalmaya 1972 senesinden sonra da devam eden Fedon, aynı dönemlerde şarkı söylemeye de başlamış, ses yapısı ve söylediği taverna müzikleriyle çevresinden çokça olumlu tepkiler alan bir isim haline dönüşmüştür. En sonunda 1987 senesinde kendine ait tavernasını, "Zorba Taverna"yı açmıştır.

Sahne şovlarında söylediği Yunan şarkılarla, kırdığı tabaklarla ve kıvrak danslarıyla döneme damgasını vuran isimlerden biri olmuştur. 1991'de profesyonel olarak şarkı söylemeye başlayan Fedon, yine 1991 yılının sonlarına doğru "Senin İçin" ismini verdiği ilk albümünü çıkartmıştır. Türk kültür yapısında yer almayan taverna müziğini Türk insanına sevdiren, üstelik şarkıları da Yunanca söylemesine rağmen sevdiren Fedon; bu yönleri itibariyle özel bir isimdir. Fedon, ülkemizde ilk kez TRT ekranlarına çıkıp Yunanca şarkı söyleyen kişidir.

Fedon'un dedesi olan Kleanti Kalyoncu, Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Çanakkale Savaşı'nda Türk cephesi için çatışmış ve bu savaşta şehit düşmüştür. Bu yüzden Fedon, bir şehit torunudur

Fedon, içinde beslediği Mustafa Kemal Atatürk sevgisinden dolayı koluna kalın puntolarla Atatürk'ün imzasını dövme olarak yaptırmıştır.

Fedon, bir kulağına haç şeklinde bir küpe, diğer kulağına ay – yıldız şekillerinin bulunduğu küpe takarak kendi tarzını yaratmaktadır.

Eda Kalyoncu'yla tutkulu bir aşk yaşayıp evlendikten sonra bir erkek ve bir kız çocuğu olmuştur. Kız çocuğunun adı Natalie, erkek çocuğunun adı ise Theo'dur.

Fedon'un albümleri (alfabetik sıraya göre)

Aşığınım ( 1992 / Ekim)

Bir Kadın Var (1997)

Bir tanem (1997)

Neredesin? (1994 / Haziran)

Senin İçin (1991 / Aralık)

Sevdiklerimizle (2000 / Nisan)