Fedon'un hastalığı ne, ne kanseri? Fedon'un hastalığı ölümcül mü?

Ünlü müzisyen Fedon, katıldığı bir programda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti. Kanser olduğunu söyleyen müziğin usta ismi, sevenlerini hüzne boğdu. Fedon'un korkuya sebep veren açıklamalarının ardından hayranları "Fedon'un hastalığı ne, kanser mi, hasta mı? Fedon'un hastalığı ölümcül mü?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte detaylar..

FEDON'UN HASTALIĞI NE, KANSER Mİ, HASTA MI?

Katıldığı programda hastalığını anlatırken büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Fedon, kaygılarından da bahsetti. Kimseye muhtaç olmak istemediğini belirten ünlü müzisyen, "Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti... Ama ölümden korkmuyorum. Zeki Müren'in çok güzel derdi 'Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok.' Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum. Ölüm Allah'ın emri. Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al. İnsan et ağırdır, çok zor bir şey." ifadelerine yer vererek, sevenlerini endişelendirdi.

Fedon, yaşı gereği hastalıklarla mücadele ettiğini anlatırken, kendini eski bir arabaya benzeterek, "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır. Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar... Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum." dedi.

FEDON'UN HASTALIĞI ÖLÜMCÜL MÜ?

Fedon, hastalığının ölümcül olup olmadığına dair bir detaya yer vermedi ancak, bu süreçte moralini çok yüksek tuttuğunu ve çok çalıştığını dile getirdi. "Herhalde hasta olup benim kadar çalışan yoktur." diyen Fedon, "Hastalık sahibi olup da benim gibi çalışan, yaşayan yoktur... Dün gece üç saat sahneye çıktım...Artık imkanlarım dahilinde günümü gün etmeye çalışıyorum. Hala giyip kuşanıp çıkıyorum dışarı...Ama yoruldum artık eskisi gibi değilim" cümlelerini kullandı.