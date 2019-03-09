Fedor Kudryashov: “Son maçları bekleyip şampiyonluğa ulaşacağız”

Başakşehir'in Rus futbolcusu Fedor Kudryashov, "Yavaş yavaş her maç üstüne kata kata gidiyorum. Arkadaşlarımda yardımcı oluyor. Son maçları bekleyip şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehirde Rus futbolcu Fedor Kudryashov açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu anlatan Kudryashov, "Her şeyin ve 11 puan farkın farkındayız ama en sonuna kadar gitmeliyiz. Yavaş yavaş her maç üstüne kata kata gidiyorum. Arkadaşlarımda yardımcı oluyor. Son maçları bekleyip şampiyonluğa ulaşacağız. Fenerbahçe'nin alt sıralarda olması önemli değil. Güçlü bir takımla oynadık. Güçlü takımla oynadığımız için iyi bir maç oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA