Fedor Yurkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedor Yurkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fedor Yurkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fedor Yurkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fedor Yurkevich 6 Şubat 2003 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Юркевич Фёдор Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fedor Yurkevich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fedor Yurkevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 10 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Fedor Yurkevich'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fedor Yurkevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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Fedor Yurkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fedor Yurkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fedor Yurkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fedor Yurkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2020 yılında Dnepr Mogilev

Fedor Yurkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fedor Yurkevich şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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