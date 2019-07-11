Feghouli'li Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde

Fildişi Sahili - Cezayir: 1-1 (3-4)

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Cezayir, 120 dakikası 1-1 sona eren maçta seri penaltılar sonucunda Fildişi Sahili'ni 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Fildişi Sahili ile Cezayir, Süveyş Stadı'nda karşılaştı. Cezayir, 20'nci dakikada Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 48'inci dakikasında Cezayirli Bounedjah penaltı atışından yararlanamazken, Fildişi Sahili 62'nci dakikada Jonathan Kodia ile bulduğu golle skoru eşitledi. Böylece Cezayir, turnuvada ilk defa kalesinde gol görmüş oldu. Normal sürenin ardından uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Cezayir Milli Takımı'nda geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, 78'inci dakikada oyuna girdi.

Cezayir, yarı finalde 14 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Nijerya ile karşılaşacak.

DHA