Fehimdar isminin anlamı nedir, Fehimdar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fehimdar isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fehimdar ismi ne demek, Fehimdar ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fehimdar isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fehimdar İsminin anlamı nedir? TDK Fehimdar anlamı:

Zekâ, anlayış, kavrayış sahibi kimse. TDK’da bulunmamaktadır.

Fehimdar İsmi Kuranda geçiyor mu?

Geçmiyor.

Fehimdar isminin kökeni:

Fehimdar isminin kökeni bulunmamaktadır. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Fehimdar isminin cinsiyeti:

Erkekismi olarak kullanılmaktadır.

​​​​​​​Fehimdar isminin rengi:

Galibarda

Fehimdar ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 8 harf bulunmaktadır.

​​​​​​​Fehimdar isminin Harf Analizi Nedir ?

Fehimdar ismi 8 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F: Patron, ön planda

E: İletişim, duygusal karışık

H: Statü/para, garantici

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

M: Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

D: Üstün güçler, güçlü

A: Öncü, lider, mantıklı

R: Akıllı, lider, sert

Fehimdar isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fehimdar ismi 8 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 7

E: 6

H: 10

İ: 12

M: 16

D: 5

A: 1

R: 21

= 78 – Fehimdar İsminin Numeroloji Toplamı 78’dir.

​​​​​​​Fehimdar isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fehimdar ismi 8 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fehimdar isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6E: 5H: 8İ: 9M: 4D: 4A: 1R: 9

= 46

4 + 6 = 10Kader sayısıdır

Fehimdar isminin 10kader sayısına göre kişilik özellikleri

10– Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!