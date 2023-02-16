Fehmi Karakecili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fehmi Karakecili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fehmi Karakecili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fehmi Karakecili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fehmi Karakecili 10 Temmuz 1990 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fehmi Karakeçili şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fehmi Karakecili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fehmi Karakecili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 7 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Fehmi Karakecili'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fehmi Karakecili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fehmikarakecili/

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Fehmi Karakecili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fehmi Karakecili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Fehmi Karakecili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fehmi Karakecili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2007 yılında Şanlıurfa Bld

20 Ağu 2010 yılında Şanlıurfaspor

5 Eylül 2011 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2012 yılında Belediye Vanspor

1 Temmuz 2013 yılında ara verdi

17 Ocak 2014 yılında Fatsa Belediye

22 Ağu 2014 yılında Bartınspor

1 Eylül 2015 yılında Yeni Amasya

7 Temmuz 2016 yılında Karaköprü Bld

Fehmi Karakecili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fehmi Karakecili şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Baglarbasi Kahramanspor (2001-2003), Sanliurfa Belediyespor (2003-2007)

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