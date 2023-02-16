Fehmi Koc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fehmi Koc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fehmi Koc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fehmi Koc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fehmi Koc 28 Ağu 2003 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fehmi Koç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fehmi Koc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fehmi Koc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fehmi Koc'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fehmi Koc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fehmi Koc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fehmi Koc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fehmi Koc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2015 yılında Antalyaspor Alt

4 Ağu 2020 yılında Antalyaspor U19

25 Ocak 2021 yılında Antalyaspor

1 Temmuz 2021 yılında Antalyaspor U19

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

30 Haziran 2023 yılında Antalyaspor U19

Fehmi Koc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fehmi Koc şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fehmi Koc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Calli Spor (-2013), Meydan Genclik Ve Spor (2013-2015), Antalyaspor (2015-2021)

Türkiye U16 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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