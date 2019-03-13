Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuruyor? Fehmi Koru kimdir?

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, kaleme aldığı son yazıda yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili "Kendilerini var olan diğer partilerden farklı çizgide görenler, yeni bir parti çatısı altında toplanarak siyasete katkı yarışına katılabilir" dedi.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı Gül'ün Davutoğlu'yla anlaşmazlık yaşadığı için Ali Babacan'la birlikte yeni bir parti kuracağı partinin başına Babacan'ı getireceği ve Davutoğlu'nun da ayrı bir parti kurmak için harekete geçtiği iddiaları uzun zamandır konuşuluyor.

MEHMET ÖZHASEKİ İDDİALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Bir taraftan Türkiye yerel seçime hazırlanırken öte taraftan neredeyse her gün bu iddialarla ilgili medyada yeni haberler yer alıyor. AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki geçen günlerde hemşehrisi Abdullah Gül'ün yeni bir parti kurmayacağını açıklayarak "Abi diye hitap ettiğimiz birisi...Ben şahsen Sayın Gül'ün bir parti içinde yer alacağını zannetmiyorum" ifadesini kullanmıştı.

FEHMİ KORU İSE TAM TERSİNİ SÖYLEDİ

Özhaseki gibi AK Parti'den birçok isim bu mealde açıklamalar yaparken Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı gazeteci Fehmi Koru'dan yeni parti iddialarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İşte Fehmi Koru'nun yazısındaki ilgili kısım;

Son zamanlarda gündemden düştü, ama bulunduğum her ortamda yöneltilen sorulardan anladığım kadarıyla halkın gündeminin ilk sıralarında 'yeni parti' konusu yerini hala koruyor. Kamuoyu yoklamaları da, hiç değilse benim gördüklerim, yeni parti beklentilerinin geçmişte hiç olmadığı kadar günümüzde yükseldiğine işaret ediyor. Bu hava da, iktidar-muhalefet ayrımı yapılmaksızın, şu andaki siyaset ortamından mutsuz olanların sayısının mutlu olanları geçmesine ve siyasetin yenilenmesi arzusunun kökleşmesine yol açıyor. 2000 yılında var olduğunu bildiğimiz ortamın benzeri bir durum bugün kendisini hissettiriyor.

FEHMİ KORU KİMDİR?

Fehmi Koru kimdir, Fehmi Koru, 25 Temmuz 1950 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Aslen Eski Yugoslavya'dan savaş sonucunda en son ayrılan Kosova'nın ikinci büyük kenti olan Prizren'li olan bir ana-babanın çocuğu olarak İzmir'de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Muzaffer, annesinin adı Ganimet Hanımdır. 'Vecdi' ve 'Ali Naci' adında iki kardeşi vardır.

İlkokulu Kemal Reis İlkokulu'nda okuduktan sonra ardından İzmir İmam Hatip Lisesini bitirdi.1973 Yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. İstanbul'a gitti, Fatih Gençlik Vakfı'nın kuruluşunda çalıştı. Sonra sanayi alanıyla iştigal eden özel bir şirkette çalışma hayatını sürdürür.

1975'te Tuzla Piyade Okulu'nda askerliğini kısa dönem olarak yaptı. 1977-78 yıllarında dil öğrenmek için İngiltere'ye gitti. Daha sonra, gazetecilik okumak üzere bir kez daha İngiltere'ye gitti. İngiltere'den dönünce, bu sefer Arapça öğrenmek için 7-8 ay kalmak üzere Suriye'ye gitti.

1982 yılında ABD Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştır. Yüksek lisans derecesini Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies)'nden almıştır. Ayrıca MIT kısaltamasıyla bilinen Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)'nde araştırma görevlisi olarak bulunmuştur. Sonrasında 1982'de Türkiye'ye döndüğünde 9 Eylül Üniversitesi'ne Arapça okutmanı olarak girecekken, 12 Eylül sürecinin bir yansıması olarak, hakkında hazırlanan rapor yüzünden bu atama gerçekleşmez. Bu dönemde Arabia ve Crescent adlı dergilerde yazmaya başlar.

Gazeteciliğe Zaman gazetesinde başladı. Zaman'dan ayrıldıktan sonra bir müddet Turkish Daily News gazetesinde yazdı. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştır. Taha Kıvanç müstear adıyla da yazılar kaleme almaktadır. Fehmi Koru iyi derecede Arapça ve İngilizce bilir. Uzun zaman pek çok yazısında eleştirdiği Yeni Şafak gazetesinde uzun yıllar yazan Koru, Star gazetesine geçmiş 2014 yılında bu gazeteden de ayrılarak halen Gazete Habertürk gazetesinde yazmaktadır. Kanal 7'de haber saati programında yorum yapmakta ve TV kanallarında düzenli olarak programlara katılmaktadır.