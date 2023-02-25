Fei Gao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fei Gao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fei Gao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fei Gao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fei Gao 7 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 高飞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fei Gao Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 7 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Fei Gao'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fei Gao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fei Gao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fei Gao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fei Gao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında ZB Cuju

7 Nisan 2021 yılında QD Hainiu

Fei Gao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fei Gao şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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