Fei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fei Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fei Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fei Wu 2 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴飞 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fei Wu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GidiSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 15 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Fei Wu'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fei Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fei Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fei Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fei Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2014 yılında JX Beidamen

23 Ocak 2017 yılında SZ Renren

15 Şubat 2019 yılında WH Three Towns

Fei Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fei Wu şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.