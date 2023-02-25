Fei Xiong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fei Xiong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fei Xiong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fei Xiong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fei Xiong 21 Ekim 1987 tarihinde Wuhan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 熊飞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fei Xiong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fei Xiong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 28 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Fei Xiong'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fei Xiong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fei Xiong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fei Xiong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fei Xiong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2014 yılında WH Zall

31 Aralık 2014 yılında SH Shenhua

17 Ocak 2018 yılında Liaoning FC

28 Haziran 2020 yılında WH Three Towns

Fei Xiong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fei Xiong şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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