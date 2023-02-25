Feiya Chang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feiya Chang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Feiya Chang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Feiya Chang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Feiya Chang 3 Şubat 1993 tarihinde Bengfu, Anhui şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 常飞亚 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Feiya Chang Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Feiya Chang, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Feiya Chang'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Feiya Chang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Feiya Chang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Feiya Chang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Feiya Chang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında GZ R&F

7 Şubat 2017 yılında GZ H. Zhicheng

31 Aralık 2017 yılında GZ R&F

26 Şubat 2019 yılında WH Zall

31 Aralık 2019 yılında GZ R&F

Feiya Chang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Feiya Chang şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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