Fejsal Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fejsal Mulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fejsal Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fejsal Mulic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Fejsal Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fejsal Mulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fejsal Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fejsal Mulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fejsal Mulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fejsal Mulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fejsal Mulic 3 Ekim 1994 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Фејсал Мулић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fejsal Mulic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fejsal Mulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fejsal Mulic'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fejsal Mulic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mulicfejsal/

Fejsal Mulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fejsal Mulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Fejsal Mulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fejsal Mulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında 1860 München II

2 Temmuz 2015 yılında 1860 München

19 Ocak 2016 yılında Mouscron

13 Temmuz 2017 yılında Hapoel Acre

31 Ocak 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

5 Şubat 2019 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

11 Temmuz 2019 yılında NS Mura

1 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2020 yılında Velez Mostar

5 Şubat 2021 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2021 yılında Velez Mostar

1 Ocak 2022 yılında Seongnam FC

7 Şubat 2023 yılında Suwon Bluewings

Fejsal Mulic kimdir

Fejsal Mulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fejsal Mulic şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Novi Pazar U19 (-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fejsal Mulic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Seok Yeong Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Yeong Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seok Yeong Yun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Yeong Yun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Masoud Shojaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Shojaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Masoud Shojaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Shojaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İn Soo Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Soo Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İn Soo Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Soo Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dariush Shojaeian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dariush Shojaeian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dariush Shojaeian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dariush Shojaeian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi