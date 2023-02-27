Fejsal Mulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fejsal Mulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fejsal Mulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fejsal Mulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fejsal Mulic 3 Ekim 1994 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Фејсал Мулић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fejsal Mulic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fejsal Mulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fejsal Mulic'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fejsal Mulic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mulicfejsal/

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Fejsal Mulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fejsal Mulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Fejsal Mulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fejsal Mulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında 1860 München II

2 Temmuz 2015 yılında 1860 München

19 Ocak 2016 yılında Mouscron

13 Temmuz 2017 yılında Hapoel Acre

31 Ocak 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

5 Şubat 2019 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

11 Temmuz 2019 yılında NS Mura

1 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2020 yılında Velez Mostar

5 Şubat 2021 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2021 yılında Velez Mostar

1 Ocak 2022 yılında Seongnam FC

7 Şubat 2023 yılında Suwon Bluewings

Fejsal Mulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fejsal Mulic şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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