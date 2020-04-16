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Feke’de usta öğreticilerin maske mesaisi

Adana'nın Feke ilçesinde Feke Kaymakamlığı, ilçede artan maske tüketimini karşılamak için Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi başlattı.

Feke’de usta öğreticilerin maske mesaisi

Adana'nın Feke ilçesinde Feke Kaymakamlığı, ilçede artan maske tüketimini karşılamak için Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi başlattı.

Feke Kaymakamlığı, Korona virüs önlemleri kapsamında artan maske ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilerin gönüllü çalışmaları ile maske üretimine başladı. Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan da, ilçe giriş ve çıkışlarında vatandaşlara maske dağıtımı ve yol uygulaması yapan ilçe emniyet amirliğine bağlı ekiplerini denetleyerek bilgiler aldı.

Feke’de usta öğreticilerin maske mesaisi

Feke’de usta öğreticilerin maske mesaisi

Kaynak: İHA




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