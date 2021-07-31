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Felaket Karadeniz'e de sıçradı! Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı

Son günlerde meydana gelen yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürerken, farklı bölgelerden de yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ifade edildi.

Felaket Karadeniz'e de sıçradı! Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı

Türkiye'de meydana gelen yangın haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği yangınlar bir ilde bitse de diğer illerde ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 7 hektarlık alan zarar gördü.

7 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Vezirköprü ilçesi Kurucay Mahallesi Kabagöz mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Ormandan dumanlar yükseldiğini gören bölgedeki halk, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması hala sürüyor. Yangında, 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Felaket Karadeniz'e de sıçradı! Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı

"TEDBİRİMİZİ ALMIŞTIK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Yangın yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili oldu. Ülke geneli yangınlar nedeniyle tedbirlerimizi almıştık. Yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Felaket Karadeniz'e de sıçradı! Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı

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