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  3. Felaketin eşiğinden dönüldü! Mersin'de kontrolden çıkan otobüs bariyerde asılı kaldı

Felaketin eşiğinden dönüldü! Mersin'de kontrolden çıkan otobüs bariyerde asılı kaldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü köprünün bariyerlerini geçtikten sonra asılı kaldı.

Felaketin eşiğinden dönüldü! Mersin'de kontrolden çıkan otobüs bariyerde asılı kaldı

Edinilen bilgilere göre olay Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. ,Fatih G'nin kullandığı, içinde 20 yolcunun bulunduğu 43 ZE 532 plakalı otobüs, D-400 kara yolu Mintan Deresi üzerindeki kontrolden çıkarak bariyerleri kırıp elektrik panosuna çarptı. Otobüs köprüde asılı kalırken çevredekilerib ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Kazada yaralanan  2 kişiye kaza yerine sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi oldu.

Felaketin eşiğinden dönüldü! Mersin'de kontrolden çıkan otobüs bariyerde asılı kaldı Felaketin eşiğinden dönüldü! Mersin'de kontrolden çıkan otobüs bariyerde asılı kaldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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