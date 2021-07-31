Felç geçirdiğini söylemişti! Açılışa katılan Tuğba Özay'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkesi derinden etkiledi. Antalya Manavgat'ta çiftliği olan Tuğba Özay kötü haberin ardından tam anlamıyla yıkıldı. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti.

Çiftliğinin yandığını belirten Özay, yaşananların ardından Manavgat'a doğru yola çıkarken hastanede yayınladığı videoda felç geçirdiğini söylemişti.

Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğu ve yangından zarar görmediği ortaya çıkmıştı.

"YANGINI NE ÇABUK UNUTTUN?"

Snob Magazin'de yer alan habere göre hastaneden taburcu olan Özay, Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı.

Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekerken bu görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı. Özay'ın takipçileri, "İki gün önce felç geçirdiğini söyledin, şimdi açılışa katıldın" ve "Yangını ne çabuk unuttun? Ormanlarımız halen yanıyor" diyerek sitem dolu mesajlar attılar.