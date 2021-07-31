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  3. Felç geçirdiğini söylemişti! Açılışa katılan Tuğba Özay'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Felç geçirdiğini söylemişti! Açılışa katılan Tuğba Özay'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Manavgat'ta çıkan yangının çiftliğine sıçradığını söyleyerek sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Tuğba Özay sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış ve felç geçirdiğini belirtmişti. Bugün Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katılan Özay, görenleri şaşkına uğrattı.

Felç geçirdiğini söylemişti! Açılışa katılan Tuğba Özay'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkesi derinden etkiledi. Antalya Manavgat'ta çiftliği olan Tuğba Özay kötü haberin ardından tam anlamıyla yıkıldı. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti. 

Çiftliğinin yandığını belirten Özay, yaşananların ardından Manavgat'a doğru yola çıkarken hastanede yayınladığı videoda felç geçirdiğini söylemişti.

Felç geçirdiğini söylemişti! Açılışa katılan Tuğba Özay'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğu ve yangından zarar görmediği ortaya çıkmıştı.

Felç geçirdiğini söylemişti! Açılışa katılan Tuğba Özay'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

"YANGINI NE ÇABUK UNUTTUN?"

Snob Magazin'de yer alan habere göre hastaneden taburcu olan Özay, Şirinevler'de bir kuyumcu açılışına katıldı. 

Felç geçirdiğini söylemişti! Açılışa katılan Tuğba Özay'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekerken bu görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı. Özay'ın takipçileri, "İki gün önce felç geçirdiğini söyledin, şimdi açılışa katıldın" ve "Yangını ne çabuk unuttun? Ormanlarımız halen yanıyor" diyerek sitem dolu mesajlar attılar.

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