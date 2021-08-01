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Felç geçirdim diyerek ağladı, kuyumcu açılışına gitti! Tuğba Özay'dan şaşırtıcı davranış

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen orman yangınında çiftliğini kaybetme korkusu yaşayan Tuğba Özay, gözyaşları içerisinde sosyal medyada yayınladığı video ile yardım isteyip, ‘Felç geçirdim’ ifadelerini kullanmıştı. Eski mankenin bu olay sonrası kuyumcu açılışına katılması tepki çekti.

Felç geçirdim diyerek ağladı, kuyumcu açılışına gitti! Tuğba Özay'dan şaşırtıcı davranış

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında sosyal medya hesabından paylaştığı video ile " Çiftliğim, hayvanlarım yandı. Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim" diyen Tuğba Özay, Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılış törenine katılım sağladı.

Felç geçirdim diyerek ağladı, kuyumcu açılışına gitti! Tuğba Özay'dan şaşırtıcı davranış

“BÜTÜN VATANDAŞLARIMA GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM”

Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkatlerden kaçmadı. Açılışta yangınlarla ilgili konuşma yapan Özay şunları söyledi; '
“Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz… Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum, bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum. Çok özür dilerim konuşmama bu şekilde başlamak zorundaydım ama mutlak mutluluk olmadığı gibi mutlak acı da yoktur umuyorum ki ülke olarak yaşamış olduğumuz bu acılı günleri atlatırız.“,

Felç geçirdim diyerek ağladı, kuyumcu açılışına gitti! Tuğba Özay'dan şaşırtıcı davranış

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURUNA TUTULDU!

Yangının ilk günü gözyaşları içinde yardım talebinde bulunan Tuğba Özay’ın bugün açılış törenine katılması ve törende gösterdiği eğlenceli tavırlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Takipçileri Özay’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

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