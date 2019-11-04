Felç geçiren esnafa ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, kısmı felç geçiren işletmeciye "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Özdemir, "Kütahya Esnaf Derneği olarak bir süre önce kısmi felç geçirip tedavi olduktan sonra tekrar aramıza dönen Ege Çay Bahçesi işletmecisi Nihat Çınar kardeşimize "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduk. Çınar, 2 ay önce belediyeden yıl sonunda iş yerinin ihaleye çıkarılacağı yazısı gelmesi üzerine iş yerine masraf ederek borçlandığını buradan çıktığım takdirde, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlamıştı. Çınar, bize, "evimi nasıl geçindireceğimi iş yerim çay bahçesi olduğu kışın çalışamadığı için kiralarını bile zar zor ödediğini, bu nedenle üzüntüden felç geçirdiğini" beyan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA