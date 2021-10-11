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  3. Felçli vatandaşı saçlarından sürüklediler! ABD polisleri yine halka zulüm görüntüleriyle kan dondurdu!

Felçli vatandaşı saçlarından sürüklediler! ABD polisleri yine halka zulüm görüntüleriyle kan dondurdu!

ABD'de polisin felçli bir sürücüyü saçlarından tutup yerlerde sürüklediği görüntüleri sosyal medyaya düştü. Felçli adama eziyet eden polisi, üzerindeki vücut kamerası ele verdi.

Felçli vatandaşı saçlarından sürüklediler! ABD polisleri yine halka zulüm görüntüleriyle kan dondurdu!

Olay, ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Dayton kentinde yaşandı. Belden aşağısının felçli olduğu öğrenilen, Cliffor Owensby isimli siyahi sürücüden uyuşturucu soruşturması için arabadan inmesi istendi. Ancak, polislere felçli olduğunu söyleyen ve arabadan inişinin çok zor olacağını belirten adam bir anda neye uğradığını şaşırdı. Amerikan polisleri felçli adamı saçlarından tutarak aşağı indirdiler. Fakat unuttukları bir şey vardı o da, o anlar polisin vücut kamerası tarafından anbean kaydedildiği idi.

Felçli vatandaşı saçlarından sürüklediler! ABD polisleri yine halka zulüm görüntüleriyle kan dondurdu!

GÜVENCEYE ALMAK İÇİN YAPMIŞ

Görüntülerin bir anda sosyal medyaya düşmesinin ardından, Polis, felçli adamı "güvenceye almak için" yere indirdiğini kötü bir niyeti olmadığını belirtti. Üstüne birde kendini savunan Polis, araçtaki bulunan çantada 22 bin 450 dolar nakit para bulunduğu, bunun uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Dayton Polis Departmanı ise bu olayın üstünün kapanmayacağının altını çizerek, yaşanan durumun soruşturulduğunu bildirdi.

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