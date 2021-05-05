Felek isminin anlamı nedir, Felek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Felek isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Felek ismi ne demek, Felek ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Felek isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Felek İsminin anlamı nedir? TDK Felek anlamı:

TDK'da Felek isminin; gök, gökyüzü, sema; dünya, âlem; talih, baht, şans; askerî mızıkada zilli bir müzik aracı olmak üzere 4 farklı anlamı bulunmaktadır.

Felek İsmi Kuranda geçiyor mu?

Felek ismi Kuran'da geçmektedir.

Felek isminin kökeni:

Felek ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Felek ismi 4665 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Felek isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Felek isminin rengi:

Magenta

Felek ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Felek isminin Harf Analizi Nedir ?

Felek ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

Felek isminin Numerolojisi Kaçtır?

Felek ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

E : 6

L : 15

E : 6

K : 14

= 48 – Felek İsminin Numeroloji Toplamı 48’dir.

Felek isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Felek ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Felek isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6 E: 5 L: 3 E: 5 K: 2 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Felek isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!