Feliciano Brizuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feliciano Brizuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Feliciano Brizuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Feliciano Brizuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Feliciano Brizuela 17 Temmuz 1996 tarihinde Colonia Independencia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Feliciano Brizuela Baez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Feliciano Brizuela Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Feliciano Brizuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Feliciano Brizuela'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Feliciano Brizuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Feliciano Brizuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Feliciano Brizuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Feliciano Brizuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2019 yılında Avaí FC

6 Ağustos 2019 yılında 3 de Febrero

1 Ocak 2020 yılında Olimpia

4 Ocak 2020 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

7 Ocak 2021 yılında Guaireña FC

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

1 Temmuz 2022 yılında Guaireña FC

31 Aralık 2022 yılında Olimpia

1 Ocak 2023 yılında Nacional

31 Aralık 2023 yılında Olimpia

Feliciano Brizuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Feliciano Brizuela şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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