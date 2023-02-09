Felipe Aguilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Aguilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Aguilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Aguilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Aguilar 20 Ocak 1993 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Aguilar Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Aguilar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Aguilar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Aguilar'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Aguilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Aguilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felipe Aguilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Aguilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2013 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2016 yılında Atl. Nacional

18 Ocak 2019 yılında Santos FC

19 Mart 2020 yılında Athletico-PR

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2022 yılında Athletico-PR

1 Temmuz 2022 yılında Lanús

30 Haziran 2023 yılında Athletico-PR

Felipe Aguilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Aguilar şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felipe Aguilar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atletico Nacional

Kolombiya takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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