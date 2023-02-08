Felipe Albuquerque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Albuquerque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Albuquerque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Albuquerque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Albuquerque 27 Eylül 1999 tarihinde Nova Andradina şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Albuquerque Felippi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Albuquerque Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Felipe Albuquerque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Albuquerque'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Albuquerque Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Albuquerque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Albuquerque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Albuquerque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2020 yılında Brasil-RS

31 Ocak 2021 yılında Grêmio B

28 Nisan 2021 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2021 yılında Grêmio B

30 Mart 2022 yılında Novorizontino

31 Aralık 2022 yılında Grêmio B

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Felipe Albuquerque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Albuquerque şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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