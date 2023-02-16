Felipe Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Alves kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felipe Alves ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felipe Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Alves 21 Mayıs 1988 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Alves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Alves Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Felipe Alves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Alves'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Alvesboyu ve yaşı kaç

Felipe Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2011 yılında EC Vitória

1 Kasım 2011 yılında Paulista FC

1 Ocak 2012 yılında Sorocaba (SP)

1 Mayıs 2012 yılında Paulista FC

1 Mart 2013 yılında Sorocaba (SP)

1 Ocak 2014 yılında GO Audax

1 Nisan 2014 yılında Guaratinguetá

1 Kasım 2014 yılında GO Audax

21 Temmuz 2015 yılında Paraná

15 Aralık 2015 yılında GO Audax

20 Mayıs 2016 yılında Oeste FC-SP

1 Ocak 2017 yılında GO Audax

9 Temmuz 2017 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2017 yılında GO Audax

30 Ocak 2018 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza

18 Şubat 2022 yılında Juventude

28 Temmuz 2022 yılında Fortaleza

29 Temmuz 2022 yılında São Paulo

31 Aralık 2023 yılında Fortaleza

Felipe Alves kimdir

Felipe Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Alves şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Felipe Alves nereli

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