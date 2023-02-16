Felipe Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Amaral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Amaral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Amaral 8 Temmuz 2003 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Amaral Casarin Damasceno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Amaral Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4ComM yapmaktadır. Felipe Amaral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Amaral'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 2 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe Amaral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Amaral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Amaral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Amaral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Ponte Preta

Felipe Amaral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Amaral şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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