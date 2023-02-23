Felipe Aspegren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Aspegren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Aspegren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felipe Aspegren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felipe Aspegren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Aspegren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Aspegren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Aspegren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Aspegren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Aspegren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Aspegren 12 Şubat 1994 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Finlandiya,Kolombiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Aspegren Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Felipe Aspegren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Aspegren'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe Aspegren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Aspegren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Aspegren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Aspegren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında HJK Helsinki

25 Nisan 2013 yılında FC Inter

1 Ocak 2014 yılında SJK Seinäjoki

7 Haziran 2014 yılında TPS

31 Aralık 2014 yılında SJK Seinäjoki

1 Ocak 2015 yılında FC KTP

1 Ocak 2016 yılında Ilves

10 Ağustos 2021 yılında KuPS

18 Temmuz 2022 yılında SJK Seinäjoki

1 Ocak 2023 yılında Ilves

Felipe Aspegren kimdir

Felipe Aspegren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Aspegren şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HJK Helsinki

Felipe Aspegren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 29 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Felipe Aspegren nereli

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