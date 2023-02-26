Felipe Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Avila 30 Ocak 1994 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Ávila Tavera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Avila Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Felipe Avila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Avila'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Patriotas

3 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

6 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Felipe Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Avila şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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