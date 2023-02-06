Felipe Azevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Azevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Azevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Azevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Azevedo 10 Ocak 1987 tarihinde Ubatuba şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Azevedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Azevedo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Assessoria yapmaktadır. Felipe Azevedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Felipe Azevedo'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Azevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Azevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felipe Azevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Azevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Juventude

1 Eylül 2008 yılında Luverdense

1 Ocak 2009 yılında Paulista FC

1 Mayıs 2009 yılında Santos FC

31 Aralık 2009 yılında Paulista FC

1 Temmuz 2010 yılında Busan I'Park

1 Haziran 2011 yılında Ceará SC

30 Nisan 2012 yılında Busan IPark

1 Mayıs 2012 yılında Sport Recife

6 Mayıs 2015 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2017 yılında Chiangrai Utd.

1 Ocak 2018 yılında Ceará SC

1 Ocak 2019 yılında América-MG

9 Ocak 2020 yılında EC Água Santa

30 Nisan 2020 yılında América-MG

Felipe Azevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Azevedo şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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