Felipe Barrientos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Barrientos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Barrientos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Barrientos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Barrientos 6 Mart 1997 tarihinde Valdivia şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Andrés Barrientos Mena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Barrientos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Felipe Barrientos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Barrientos'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Barrientos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Barrientos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Barrientos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Barrientos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Haziran 2015 yılında Celaya U20

1 Temmuz 2015 yılında Celaya II

1 Temmuz 2016 yılında Celaya

20 Temmuz 2017 yılında Palestino

8 Ocak 2019 yılında Huachipato

31 Aralık 2019 yılında Palestino

27 Ocak 2020 yılında La Serena

20 Mart 2021 yılında Curicó Unido

25 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

Felipe Barrientos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Barrientos şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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