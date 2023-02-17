Felipe Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Borges 1 Ocak 2001 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Miguel Freitas Borges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Borges Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APRA yapmaktadır. Felipe Borges, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Borges'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U18

4 Temmuz 2019 yılında Braga U19

1 Temmuz 2020 yılında Braga B

1 Temmuz 2021 yılında Braga U23

31 Ağu 2022 yılında FC Linth 04

27 Ocak 2023 yılında SC YF Juventus

Felipe Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Borges şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Felipe Borges Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U17 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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