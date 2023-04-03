Felipe Brian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Brian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Brian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Brian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Brian 22 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Brian Nascimento Rocha şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Brian Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Felipe Brian'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Brian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Brian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Brian şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Haberin Devamı

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.