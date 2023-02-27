Felipe Brisola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Brisola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Brisola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Brisola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Brisola 6 Haziran 1990 tarihinde Boa Vista şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Bezerra Brisola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Brisola Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Felipe Brisola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Brisola'nin FK Riteriai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Brisola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Brisola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Brisola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Brisola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Atlético-GO

1 Temmuz 2013 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2013 yılında Atlético-GO

22 Eylül 2014 yılında AA Anapolina

31 Mayıs 2015 yılında Atlético-GO

25 Eylül 2015 yılında CRAC (GO)

20 Aralık 2015 yılında Atlético-GO

15 Ocak 2016 yılında Itumbiara

30 Nisan 2016 yılında Atlético-GO

1 Temmuz 2016 yılında Botev Plovdiv

16 Ağustos 2018 yılında Riga

18 Mart 2022 yılında Riteriai

Felipe Brisola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Brisola şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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